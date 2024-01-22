https://sputniknews.com.tr/20240122/rusyadan-abnin-olasi-13uncu-yaptirim-paketine-yanit-1079905986.html

Rusya’dan AB’nin olası 13’üncü yaptırım paketine yanıt

Rusya’dan AB’nin olası 13’üncü yaptırım paketine yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım baskısının devam edeceğini ve Rusya'nın da her yaptırıma karşılık... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T13:02+0300

2024-01-22T13:02+0300

2024-01-22T13:02+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

yaptırım

ekonomik yaptırım

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

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Gazetecilere konuşan Gruşko, “Biz yaptırım baskısının devam edeceği gerçeğinden hareket ediyoruz. Batı farklı davranmıyor. Tarafımızdan misilleme tedbirleri bunu takip edecektir” dedi.Daha önce üst düzey bir Avrupalı kaynak, Rusya karşıtı yaptırımların 13. paketinin şu anda görüşüldüğünü aktarmıştı.Kaynağa göre, yeni yaptırımların 24 Şubat'a kadar kabul edilmesi planlanırken, bu hedefin AB diplomasi başkanı Josep Borrell tarafından belirlendiği iddia ediliyor.Rusya'ya yaptırıma, Ukrayna'ya yardıma devamABD Kongresi’nin Kiev yardımlarında aceleci davranmaması, Avrupa Birliği'nde (AB) tedirginlik yaratırken, Ukrayna’ya sürekli mali yardımı garanti altına almak isteyen birlik Macaristan vetosunu baypas edecek yeni formülü buldu.ABD gazetesi Wall Street Journal AB ülkeleri arasında yapılan gizli görüşmelerde ortaya çıkan taslak belgelere atıfta bulunan Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Dış Eylem Servisinin Ukrayna'ya yardım sağlamak üzere yeni bir plan hazırladığının altını çizdiği haberinde, bu plan kapsamında Kiev'e yardım tahsisi konusunda Macaristan'ı etkisiz kılacak yeni bir fon oluşturmayı hedefliyor.Wall Street Journal'a göre girişim, bu paranın önümüzdeki dört yıl boyunca Kiev'e askeri yardımda bulunacak AB ülkelerine tazminat olarak ödenmesini öngörürken, paranın geri kalanı ise AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim programının masraflarını karşılamak için kullanılacak.“Proje, 2024 yılında üye ülkelere yaklaşık 7.5 milyar Euro değerinde askeri yardım için geri ödeme sunabilir” ifadelerini kullanan ABD gazetesi, iddialara göre böyle bir yardım projesinin daha küçük Avrupa ülkelerinin kaynaklarını ortak alımlarda bir araya getirerek ‘Ukrayna'ya daha fazla yardım’ sağlamalarına olanak tanıyacağının altını çiziyor.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-gazzede-cozum-icin-israile-baski-yapmaya-hazirlaniyor-1079901440.html

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rusya, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko