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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'de
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'de
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
abd
new york
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Lavrov'un BMGK'da yapılacak Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak üzere çıktığı ABD ziyareti, 24 Ocak tarihinde sona erecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara ve Rusya'nın inisiyatifiyle yapılacak Ukrayna krizine ilişkin oturuma katılacak.Blinken'la görüşmesi planlanmıyorRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Lavrov'un New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşme yapmasının planlanmadığını söyledi.BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecekBM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'u ziyaret edecek Lavrov'la görüşmeyi planladığını söyledi.Dujarric, Guterres'in Lavrov'un ele almayı konularda istişarelere hazır olduğunu belirtti.Lavrov, New York'u son olarak Eylül 2023'te BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ziyaret etmişti.Fidan’da New York’a hareket ettiT.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240121/lavrov-filistin-ve-ukrayna-konulu-bmgk-toplantilari-icin-abdye-gidiyor-1079880004.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd, new york, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'de

09:58 22.01.2024 (güncellendi: 10:01 22.01.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSABD New York Birleşmiş Milletler Binası
ABD New York Birleşmiş Milletler Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.
Lavrov'un BMGK'da yapılacak Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak üzere çıktığı ABD ziyareti, 24 Ocak tarihinde sona erecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov, Filistin meselesi de dahil Ortadoğu'daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara ve Rusya'nın inisiyatifiyle yapılacak Ukrayna krizine ilişkin oturuma katılacak.

Blinken'la görüşmesi planlanmıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Lavrov'un New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşme yapmasının planlanmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecek

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'u ziyaret edecek Lavrov'la görüşmeyi planladığını söyledi.
Dujarric, Guterres'in Lavrov'un ele almayı konularda istişarelere hazır olduğunu belirtti.
Lavrov, New York'u son olarak Eylül 2023'te BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ziyaret etmişti.

Fidan’da New York’a hareket etti

T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
DÜNYA
Lavrov, Filistin ve Ukrayna konulu BMGK toplantıları için ABD'ye gidiyor
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