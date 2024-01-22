https://sputniknews.com.tr/20240122/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-ukraynada-somurge-yonetimi-kuruyor-1079904918.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Ukrayna'da sömürge yönetimi kuruyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Ukrayna'da sömürge yönetimi kuruyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD'nin Ukrayna'da sömürge yönetimi kurma çalışmalarına başladığını vurguladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T12:43+0300

2024-01-22T12:43+0300

2024-01-22T12:43+0300

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abd hegemonyası

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SVR Direktörü Narışkin, ABD'nin Kiev'de bir sömürge yönetimi kuracağını ve bunun Batı'da eğitim almış Ukraynalılardan oluşacağını belirtti.ABD'nin bu çalışmaları 'Ukrayna'yı tamamen tebaa kılma amacı' doğrultusunda yürüttüğünü söyleyen Narışkin, sömürge yönetimindeki Ukraynalıların ABD'nin çıkarlarına bağlılık yemini etmiş kişiler olacağının altını çizdi.ABD, hoşlanmadığı bürokratlar için Zelenskiy'e talimat verdi'ABD'nin Ukrayna'daki bazı üst düzey bürokratlardan hoşlanmadığını söyleyen Narışkin, Washington'un Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e talimat vererek bu isimlerin değiştirilmesini talep ettiğini belirtti.Kara listede Zelenskiy'in ekibinden onlarca üst düzey isim bulunduğu bilgisini paylaşan Narışkin, istenen değişikliklerin yapılmaması halinde Washington'un, Zelenskiy'in yakın çevresindekilerle ilgili 'ölümcül' bir yolsuzluk dosyasını kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunduğunu vurguladı.Zelenskiy'in Aralık 2023'teki ABD ziyareti sırasında yürütme kadrosunun değiştirilmesiyle ilgili 'ısrarcı tavsiyeler' aldığını anlatan Narışkin, ABD'nin başbakanlık pozisyonu için Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde öğrenim gören Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı önerdiğini aktardı. Narışkin'in paylaştığı verilere göre Harvard mezunu olan Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Aleksandr Kava'nın adı bakanlık koltuğu için adı geçerken Polonya Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü mezunu olan Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaczka'nın da bakanlığa terfi ettirilmesi önerildi.SVR Direktörü, Zelenskiy'in ABD'nin elindeki 'kirli çamaşırlarının' kendisini başkanlıktan edecek güçte olduğunun bilinciyle hareket ettiğini de aktararak bundan dolayı Ukrayna Devlet Başkanı'nın ABD'li patronlarının sözünü dinlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, abd, ukrayna, kiev, sömürgecilik, abd hegemonyası