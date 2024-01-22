https://sputniknews.com.tr/20240122/kiev-belediye-baskani-zelenskiy-diktatore-donusuyor-1079905762.html
Kiev Belediye Başkanı: Zelenskiy diktatöre dönüşüyor
Kiev Belediye Başkanı: Zelenskiy diktatöre dönüşüyor
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kanada basınına verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin demokrasiden tamamen uzaklaşıp... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:51+0300
2024-01-22T12:51+0300
2024-01-22T12:51+0300
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batı basını
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vladimir zelenskiy
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rejim
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Kanada basınından Globe and Mail kanalına verdiği röportajda 'Zelenskiy'i diktatörce alışkanlıklarından dolayı' suçladı. İfade özgürlüğü ve muhalefetin tamamen yok edildiğini söyleyen Kliçko, Zelenskiy'in hükümet makamlarına 'sadece kendi adamlarını' doldurduğunu da vurguladı. Kiev Belediye Başkanı ayrıca, "Bunun arkasında başka insanların arzusu da var. İsimlerini söyleyemem ama her şeyi kontrol etmek, tek bir medyaya sahip olmak ve dikey bir yapı kurmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/rusya-dis-istihbarat-servisi-abd-ukraynada-somurge-yonetimi-kuruyor-1079904918.html
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ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, batı basını, kanada, vladimir zelenskiy, diktatör, rejim
ukrayna, kiev, vitaliy kliçko, batı basını, kanada, vladimir zelenskiy, diktatör, rejim
Kiev Belediye Başkanı: Zelenskiy diktatöre dönüşüyor
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kanada basınına verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin demokrasiden tamamen uzaklaşıp otoriterliğe evrildiğini' belirtti.
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Kanada basınından Globe and Mail kanalına verdiği röportajda 'Zelenskiy'i diktatörce alışkanlıklarından dolayı' suçladı. İfade özgürlüğü ve muhalefetin tamamen yok edildiğini söyleyen Kliçko, Zelenskiy'in hükümet makamlarına 'sadece kendi adamlarını' doldurduğunu da vurguladı.
Kiev Belediye Başkanı ayrıca, "Bunun arkasında başka insanların arzusu da var. İsimlerini söyleyemem ama her şeyi kontrol etmek, tek bir medyaya sahip olmak ve dikey bir yapı kurmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.