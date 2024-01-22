https://sputniknews.com.tr/20240122/istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasinda-3-saniga-tahliye-1079906601.html
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 2022 yılında düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada, 3 sanığın... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T13:30+0300
2024-01-22T13:30+0300
2024-01-22T13:32+0300
türkiye
istiklal caddesi
bombalı saldırı
tahliye
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İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/istiklal-caddesi-saldirisinin-organizatoru-etkisiz-hale-getirildi-1076017362.html
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istiklal caddesi, bombalı saldırı, tahliye
istiklal caddesi, bombalı saldırı, tahliye
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanığa tahliye
13:30 22.01.2024 (güncellendi: 13:32 22.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 2022 yılında düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır’in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.