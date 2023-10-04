https://sputniknews.com.tr/20231004/istiklal-caddesi-saldirisinin-organizatoru-etkisiz-hale-getirildi-1076017362.html

İstiklal Caddesi saldırısının organizatörü etkisiz hale getirildi

İstiklal Caddesi saldırısının organizatörü etkisiz hale getirildi

MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T14:41+0300

2023-10-04T14:41+0300

2023-10-04T15:17+0300

türkiye

mit

istiklal caddesi

saldırı

terör

haseke

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076017555_123:0:2713:1457_1920x0_80_0_0_e6f7a15e5b3719d70c9a1c91cc4a1709.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/mit-emniyet-ve-bassavciliktan-18-ilde-operasyon-1075971058.html

türkiye

istiklal caddesi

haseke

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, istiklal caddesi, saldırı, terör, haseke