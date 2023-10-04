https://sputniknews.com.tr/20231004/istiklal-caddesi-saldirisinin-organizatoru-etkisiz-hale-getirildi-1076017362.html
İstiklal Caddesi saldırısının organizatörü etkisiz hale getirildi
İstiklal Caddesi saldırısının organizatörü etkisiz hale getirildi
MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T14:41+0300
2023-10-04T14:41+0300
2023-10-04T15:17+0300
türkiye
mit
istiklal caddesi
saldırı
terör
haseke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076017555_123:0:2713:1457_1920x0_80_0_0_e6f7a15e5b3719d70c9a1c91cc4a1709.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/mit-emniyet-ve-bassavciliktan-18-ilde-operasyon-1075971058.html
türkiye
istiklal caddesi
haseke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076017555_447:0:2390:1457_1920x0_80_0_0_be5e36e3f0ff784b59bff9e5d31ae2ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, istiklal caddesi, saldırı, terör, haseke
mit, istiklal caddesi, saldırı, terör, haseke
İstiklal Caddesi saldırısının organizatörü etkisiz hale getirildi
14:41 04.10.2023 (güncellendi: 15:17 04.10.2023) Abone ol
MİT, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından "Mazlum Afrin" kod adlı PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı.
Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.
Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.
Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı MİT tarafından tespit edildi.