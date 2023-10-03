https://sputniknews.com.tr/20231003/mit-emniyet-ve-bassavciliktan-18-ilde-operasyon-1075971058.html
MİT, Emniyet ve başsavcılıktan 18 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
MİT, Emniyet ve başsavcılıktan 18 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
Şanlıurfa merkezli 18 ilde MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T06:41+0300
2023-10-03T06:41+0300
2023-10-03T07:25+0300
türkiye
operasyon
mit
emniyet
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde PKK’ya yönelik eş zamanlı olarak yürüttüğü 'Uyuyan Hücre' operasyonunda şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.MİT’in PKK'nın istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti için yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının, yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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operasyon, mit, emniyet
MİT, Emniyet ve başsavcılıktan 18 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
06:41 03.10.2023 (güncellendi: 07:25 03.10.2023) Abone ol
Şanlıurfa merkezli 18 ilde MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde PKK’ya yönelik eş zamanlı olarak yürüttüğü 'Uyuyan Hücre' operasyonunda şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.
MİT’in PKK'nın istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti için yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.
Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.
Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının, yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesinin hedeflendiği belirtildi.