İş insanı Yasemin Sadıkoğlu gece kulübünde saldırıya uğradı, saçları koparıldı

“Erken saatte Bebek’te balıkçıya gitmiştim. Yemek sonrasında kuzenim ve arkadaşlarımız geldi, erken doğumgünü kutladık, kısa süreliğine mekâna biz de uğradık, barda bir şeyler içiyorduk. Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı. Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, birden saçlarıma yapıştı! Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim, kafamı uzun süre bırakmadı, kadının muhtemelen alkol etkisi altında olduğu konuşuldu, herkes ‘sana nasıl bunu yapar’ diye ellerime tutam tutam saç verince saçlarımın ciddi bir kısmını yerde gördüm, çok öfkelendim, mağdur edilen ben olmama rağmen hakkımı aramak isteyince mekân çalışanları bana müdahale ederek engel oldu. Polis çağıracağımı, o barda yer kavgası için saçımı koparan kadını da şikâyet edeceğimi söyleyince de, işletme yetkilisi ‘Beni tehdit edemezsiniz, polislik bir durum yok, o kadın her gün burada’ diyerek işletme yetkilisi bizden uzaklaştı. Olayın şoku içindeyim hâlâ! Hemen karakola giderek şikâyette bulundum ve kamera kayıtlarının istenmesini talep ettim. Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum! Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil. Darp edildim, raporlarım mevcut tedavi görüyorum tüm zararlarımı da maddi manevi talep ediyor olacağım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım.”