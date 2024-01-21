https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbulda-motosikletli-saldiri-2-yarali-1079884146.html
İstanbul'da motosikletli saldırı: 2 yaralı
İstanbul'da motosikletli saldırı: 2 yaralı
İstanbul Sultangazi'de motosikletteki şüphelinin silahla ateş açtığı 2 kişi yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T19:47+0300
2024-01-21T19:47+0300
2024-01-21T19:47+0300
türkiye
sultangazi
istanbul
motosiklet
saldırı
silahlı saldırı
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Sultangazi'de, motosikletteki şüphelinin çevredekilere silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.AA'nın aktardığı bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden motosikletin sürücüsünün arkasında oturan şüpheli, çevredekilere silahla ateş açtı.Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20210920/sopanin-ucuna-bagladigi-bicakla-motosikletliye-saldirdi-1049067287.html
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sultangazi, istanbul, motosiklet, saldırı, silahlı saldırı
sultangazi, istanbul, motosiklet, saldırı, silahlı saldırı
İstanbul'da motosikletli saldırı: 2 yaralı
İstanbul Sultangazi'de motosikletteki şüphelinin silahla ateş açtığı 2 kişi yaralandı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sultangazi'de, motosikletteki şüphelinin çevredekilere silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden motosikletin sürücüsünün arkasında oturan şüpheli, çevredekilere silahla ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.