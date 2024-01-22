https://sputniknews.com.tr/20240122/iran-turkiye-uzerinden-abye-elektrik-satabilir-1079919128.html

'İran, Türkiye üzerinden AB'ye elektrik satabilir'

'İran, Türkiye üzerinden AB'ye elektrik satabilir'

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran’ın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) elektrik satabileceğini belirtti. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T18:28+0300

2024-01-22T18:28+0300

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İran Enerji Bakanı Mehrabiyan, Tahran’da düzenlenen 19. Uluslararası Su Endüstrisi Fuarı’nda Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada İran’ın Türkiye üzerinden AB ülkelerine elektrik satabileceğini söyledi.Mehrabiyan, “İran ile Türkiye arasında gerekli altyapı kurulmuş ve test edilmiş durumdadır” diye konuştu.İranlı bakan, bu çerçevede özellikle İskandinav ülkelerinde büyük talep gören jeotermal enerji de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti ve İran’ın kendi imkanları ile geliştirdiği böyle bir elektrik santralin Meşginşehr kentinde olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/turkiyede-atmlerin-elektrik-tuketimi-4-ili-geride-birakti-1079821582.html

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