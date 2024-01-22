https://sputniknews.com.tr/20240122/iran-turkiye-uzerinden-abye-elektrik-satabilir-1079919128.html
'İran, Türkiye üzerinden AB'ye elektrik satabilir'
'İran, Türkiye üzerinden AB'ye elektrik satabilir'
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran’ın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) elektrik satabileceğini belirtti. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T18:28+0300
2024-01-22T18:28+0300
2024-01-22T18:29+0300
dünya
iran
türkiye
elektrik
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071502068_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d5159577c78975e6a12cfb057f127676.jpg
İran Enerji Bakanı Mehrabiyan, Tahran’da düzenlenen 19. Uluslararası Su Endüstrisi Fuarı’nda Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada İran’ın Türkiye üzerinden AB ülkelerine elektrik satabileceğini söyledi.Mehrabiyan, “İran ile Türkiye arasında gerekli altyapı kurulmuş ve test edilmiş durumdadır” diye konuştu.İranlı bakan, bu çerçevede özellikle İskandinav ülkelerinde büyük talep gören jeotermal enerji de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti ve İran’ın kendi imkanları ile geliştirdiği böyle bir elektrik santralin Meşginşehr kentinde olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/turkiyede-atmlerin-elektrik-tuketimi-4-ili-geride-birakti-1079821582.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071502068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fabf70c4ca2115419f16dc355d0ce7aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, türkiye, elektrik, ab
iran, türkiye, elektrik, ab
'İran, Türkiye üzerinden AB'ye elektrik satabilir'
18:28 22.01.2024 (güncellendi: 18:29 22.01.2024)
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, İran’ın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) elektrik satabileceğini belirtti.
İran Enerji Bakanı Mehrabiyan, Tahran’da düzenlenen 19. Uluslararası Su Endüstrisi Fuarı’nda Sputnik muhabirine yaptığı açıklamada İran’ın Türkiye üzerinden AB ülkelerine elektrik satabileceğini söyledi.
Mehrabiyan, “İran ile Türkiye arasında gerekli altyapı kurulmuş ve test edilmiş durumdadır” diye konuştu.
İranlı bakan, bu çerçevede özellikle İskandinav ülkelerinde büyük talep gören jeotermal enerji de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti ve İran’ın kendi imkanları ile geliştirdiği böyle bir elektrik santralin Meşginşehr kentinde olduğunu ifade etti.