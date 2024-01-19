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https://sputniknews.com.tr/20240119/turkiyede-atmlerin-elektrik-tuketimi-4-ili-geride-birakti-1079821582.html
Türkiye'de ATM'lerin elektrik tüketimi 4 ili geride bıraktı
Türkiye'de ATM'lerin elektrik tüketimi 4 ili geride bıraktı
Ekosfer Derneği, Türkiye'deki yaklaşık 53 bin ATM'nin elektrik tüketimine ilişkin yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T15:00+0300
2024-01-19T15:00+0300
ekonomi
atm
elektrik
enerji
türkiye
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülke çapında bulunan 52 bin 682 ATM, günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketirken, toplam yıllık tüketimleri ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.Bu tüketim miktarı, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketimini geride bırakırken, Türkiye'nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine denk geliyor.İklim krizini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması yönünde faaliyetlerini sürdüren Ekosfer Derneği, yaptığı bu araştırmayla ortak ve komisyonsuz ATM uygulamasına geçilmesi halinde, ciddi miktarda elektrik ve kaynak tasarrufu yapılabileceğini, cadde ve meydanlardaki görüntü kirliliğinin de önüne geçilebileceğini ortaya koyuyor.'Cihazların neredeyse hepsi ithal'Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına dikkati çekerek, "Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM'de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil." ifadelerini kullandı.Gürbüz, ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığını belirterek, "Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü. Türkiye'de sayısı 2 milyonu geçen POS makinalarının daha verimli kullanılması için özellikle büyük süpermarketlerde alışveriş sonrası kartla ödeme yapanlara, sınırlı miktarda da olsa nakit alma ve bunu da kart işlemine ekleme şansı verilirse ATM ihtiyacı daha da azalır. ATM'lere ayrılan alanları toplumun faydası için kullanabilir, ağaçlandırabiliriz. ATM sayısını yarıya indirerek 115 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu yapabiliriz. Enerji tasarrufuyla iklimi korur, ithal ürünlere ve dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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atm, elektrik, enerji, türkiye
atm, elektrik, enerji, türkiye

Türkiye'de ATM'lerin elektrik tüketimi 4 ili geride bıraktı

15:00 19.01.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Ekosfer Derneği, Türkiye'deki yaklaşık 53 bin ATM'nin elektrik tüketimine ilişkin yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülke çapında bulunan 52 bin 682 ATM, günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketirken, toplam yıllık tüketimleri ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.
Bu tüketim miktarı, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketimini geride bırakırken, Türkiye'nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine denk geliyor.
İklim krizini durdurmak için gerekli politikaların uygulanması yönünde faaliyetlerini sürdüren Ekosfer Derneği, yaptığı bu araştırmayla ortak ve komisyonsuz ATM uygulamasına geçilmesi halinde, ciddi miktarda elektrik ve kaynak tasarrufu yapılabileceğini, cadde ve meydanlardaki görüntü kirliliğinin de önüne geçilebileceğini ortaya koyuyor.

'Cihazların neredeyse hepsi ithal'

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına dikkati çekerek, "Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM'de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil." ifadelerini kullandı.
Gürbüz, ortak ATM, mobil bankacılık ve kredi kartının yaygınlaştığı ülkelerde ATM sayısının azaldığını belirterek, "Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü. Türkiye'de sayısı 2 milyonu geçen POS makinalarının daha verimli kullanılması için özellikle büyük süpermarketlerde alışveriş sonrası kartla ödeme yapanlara, sınırlı miktarda da olsa nakit alma ve bunu da kart işlemine ekleme şansı verilirse ATM ihtiyacı daha da azalır. ATM'lere ayrılan alanları toplumun faydası için kullanabilir, ağaçlandırabiliriz. ATM sayısını yarıya indirerek 115 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu yapabiliriz. Enerji tasarrufuyla iklimi korur, ithal ürünlere ve dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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