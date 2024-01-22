https://sputniknews.com.tr/20240122/iletisim-baskanligindan-cumhurbaskani-erdoganin-gaye-erkanla-gorusecegi-iddiasina-dair-aciklama-1079919241.html

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaye Erkan'la görüşeceği iddiasına dair açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaye Erkan'la görüşeceği iddiasına dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiasını... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T18:35+0300

2024-01-22T18:35+0300

2024-01-22T18:35+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hafize gaye erkan

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

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recep tayyip erdoğan, hafize gaye erkan, iletişim başkanlığı