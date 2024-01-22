https://sputniknews.com.tr/20240122/iletisim-baskanligindan-cumhurbaskani-erdoganin-gaye-erkanla-gorusecegi-iddiasina-dair-aciklama-1079919241.html
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaye Erkan'la görüşeceği iddiasına dair açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaye Erkan'la görüşeceği iddiasına dair açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiasını... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T18:35+0300
2024-01-22T18:35+0300
2024-01-22T18:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hafize gaye erkan
iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079720040_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_fe00375b82d82938a28374ae89ba0727.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079720040_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_9050b5506ec323e05fcc4c7e8347042d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, hafize gaye erkan, iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, hafize gaye erkan, iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaye Erkan'la görüşeceği iddiasına dair açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.