https://sputniknews.com.tr/20240122/ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1079890642.html

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T08:05+0300

2024-01-22T08:05+0300

2024-01-22T08:05+0300

türkiye

fırtına

ido

istanbul deniz otobüsleri (ido)

budo

vapur

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.İDO'dan sefer iptalleriİDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/ada-seferlerine-firtina-engeli---1079847589.html

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fırtına, ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, vapur