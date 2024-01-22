https://sputniknews.com.tr/20240122/ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1079890642.html
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T08:05+0300
2024-01-22T08:05+0300
2024-01-22T08:05+0300
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fırtına
ido
istanbul deniz otobüsleri (ido)
budo
vapur
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.İDO'dan sefer iptalleriİDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ada-seferlerine-firtina-engeli---1079847589.html
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fırtına, ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, vapur
fırtına, ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), budo, vapur
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),
12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.