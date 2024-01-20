https://sputniknews.com.tr/20240120/ada-seferlerine-firtina-engeli---1079847589.html

Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T12:42+0300

2024-01-20T12:42+0300

2024-01-20T12:42+0300

türkiye

adalar

adalar

ada

feribot

gökçeada

bozcaada

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “21.01.2024 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 21.01.2024 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/abdde-kutup-soguklarindan-son-1-haftada-59-kisi-hayatini-kaybetti-1079845555.html

türkiye

adalar

gökçeada

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adalar, adalar, ada, feribot, gökçeada, bozcaada