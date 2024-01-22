https://sputniknews.com.tr/20240122/gezeravcinin-ilk-baglantisi-cumhurbaskani-erdoganla-olacak-1079897102.html

Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T09:46+0300

2024-01-22T09:46+0300

2024-01-22T09:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

alper gezeravcı

uzay

astronot

telefon

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Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.TRT Haber 'in aktardığı bilgilere göre ilk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

https://sputniknews.com.tr/20240121/alper-gezeravci-icin-15-temmuz-sehitler-koprusune-turk-bayragi-asildi-1079871577.html

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recep tayyip erdoğan, alper gezeravcı, uzay, astronot, telefon