https://sputniknews.com.tr/20240122/gezeravcinin-ilk-baglantisi-cumhurbaskani-erdoganla-olacak-1079897102.html
Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T09:46+0300
2024-01-22T09:46+0300
2024-01-22T09:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
alper gezeravcı
uzay
astronot
telefon
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Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.TRT Haber 'in aktardığı bilgilere göre ilk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.
https://sputniknews.com.tr/20240121/alper-gezeravci-icin-15-temmuz-sehitler-koprusune-turk-bayragi-asildi-1079871577.html
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recep tayyip erdoğan, alper gezeravcı, uzay, astronot, telefon
recep tayyip erdoğan, alper gezeravcı, uzay, astronot, telefon
Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.
Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.
TRT Haber 'in aktardığı bilgilere göre ilk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.
İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.
Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.