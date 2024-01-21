https://sputniknews.com.tr/20240121/alper-gezeravci-icin-15-temmuz-sehitler-koprusune-turk-bayragi-asildi-1079871577.html

Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T14:20+0300

2024-01-21T14:20+0300

2024-01-21T14:20+0300

türkiye

alper gezeravcı

15 temmuz şehitler köprüsü

türk bayrağı

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Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Gezeravcı'nın misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240119/alper-gezeravci-ne-zaman-donecek-alper-gezeravci-uzayda-hangi-gorevleri-yapacak-1079809297.html

türkiye

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alper gezeravcı, 15 temmuz şehitler köprüsü, türk bayrağı