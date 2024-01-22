https://sputniknews.com.tr/20240122/emekliye-ek-zam-teklifi-mecliste-en-dusuk-emekli-ayligi-ne-kadar-olacak-1079890322.html
Emekliye ek zam teklifi Meclis'te: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliye ek zam teklifi Meclis'te: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin, bu hafta genel kurulda görüşülerek... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T07:38+0300
2024-01-22T07:38+0300
2024-01-22T07:38+0300
ekonomi
ek zam
emekli
bağkur
emekli maaşı
işçi
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İşçi ve bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yarın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak.Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.Teklifle ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240119/emekliler-icin-2-yeni-formul-bayram-ikramiyesine-zam-ve-indirimli-kart-hamlesi-1079808893.html
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ek zam, emekli, bağkur, emekli maaşı, işçi
ek zam, emekli, bağkur, emekli maaşı, işçi
Emekliye ek zam teklifi Meclis'te: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliye ek zam teklifi genel kurula geliyor. İşçi ve bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin, bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
İşçi ve bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yarın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele almaya başlayacak.
Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.
Teklifle ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.
Teklife göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek.
Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.