https://sputniknews.com.tr/20240119/emekliler-icin-2-yeni-formul-bayram-ikramiyesine-zam-ve-indirimli-kart-hamlesi-1079808893.html

Emekliler için 2 yeni formül: Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül: Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekli maaşı taban rakamı 10 bin TL’ye çıkarılan emekliler için bu sene bir dizi hizmet devreye alınacak. Bunlar arasında emekli bayram ikramiyelerinin... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T07:07+0300

2024-01-19T07:07+0300

2024-01-19T07:07+0300

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Yaklaşan dini bayramlar öncesi binlerce emeklinin gözü kulağı ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. SSK ve BAĞKUR emeklisi aylıklarının ilave yüzde 5 artış yapılarak yüzde 42,6’ya çıkarılması sonrasında en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl emekliler için yeni hizmetlerin devreye alınması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesine zam iddiası2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan çalışmayan tüm emekliler faydalanmıştı. Edinilen bilgiye göre bir adım da Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için atılacak.Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, hükümetin bu konudaki önemli gündem maddelerinden biri bu konuda olacak. 2018’de bin lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 liraya, geçen yıl da 2 bin liraya yükselmişti. Hâlihazırda 2 bin lira olan bayram ikramiyesinin artırılması için çalışma yapacağı öğrenildi.İndirimli kartAyrıca emeklilerin sosyal faaliyetlerde bulunmasına imkan verecek projeleri de hayata geçirilmesi bekleniyor.Bu çerçevede 65 yaşını dolduran emeklilere özel bir kart verilmesi, bu kartın sahiplerine hem şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinde hem de sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması planlanıyor.

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