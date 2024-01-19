https://sputniknews.com.tr/20240119/emeklilerin-ocak-ayi-farklari-ne-zaman-odenecek-zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-2024-1079810752.html
Emeklilerin Ocak ayı farkları ne zaman ödenecek?
Emeklilerin Ocak ayı farkları ne zaman ödenecek?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün AK Parti’nin devletin işverene asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran, kısa çalışma ödeneğini de 31 Aralık 2025’e... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T08:38+0300
2024-01-19T08:38+0300
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave 5 puan artış yapılacağını, emekli maaşı alt sınırının da 10 bin liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından gözler komisyona çevrilmişti.Her iki düzenleme, AK Parti ve MHP milletvekillerinin hazırladığı iki ayrı önergenin kabulü ile teklife eklendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 olan zam oranları yüzde 42.57’ye çıkarıldı; en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.Milliyet'in haberine göre, Bu iyileştirmelerin ocak ayını kapsaması kabul edildi. Ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı alacak olan emeklilere, farkları Şubat'ta ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240119/emekliler-icin-2-yeni-formul-bayram-ikramiyesine-zam-ve-indirimli-kart-hamlesi-1079808893.html
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Emeklilerin Ocak ayı farkları ne zaman ödenecek?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün AK Parti’nin devletin işverene asgari ücret desteğini 700 liraya çıkaran, kısa çalışma ödeneğini de 31 Aralık 2025’e uzatan kanun teklifi görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave 5 puan artış yapılacağını, emekli maaşı alt sınırının da 10 bin liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından gözler komisyona çevrilmişti.
Her iki düzenleme, AK Parti ve MHP milletvekillerinin hazırladığı iki ayrı önergenin kabulü ile teklife eklendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 olan zam oranları yüzde 42.57’ye çıkarıldı; en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
Milliyet'in haberine göre, Bu iyileştirmelerin ocak ayını kapsaması kabul edildi. Ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı alacak olan emeklilere, farkları Şubat'ta ödenecek.