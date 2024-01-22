Ekvador’da polis hastaneyi basan çete üyelerini yarı çıplak gözaltına alarak cezalandırdı
14:14 22.01.2024 (güncellendi: 14:29 22.01.2024)
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Ekvador'da, bir hastaneyi basan 68 çete üyesi polis tarafından yarı çıplak bir şekilde gözaltına alındı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yarı çıplak şekilde yere yatırılan şahıslar, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini açıkladı.
Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurmuştu.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yarı çıplak şekilde yere yatırılan şahıslar, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini açıkladı.
Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurmuştu.