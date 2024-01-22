https://sputniknews.com.tr/20240122/ekvadorda-polis-hastaneyi-basan-cete-uyelerini-yari-ciplak-gozaltina-alarak-cezalandirdi-1079907995.html

Ekvador’da polis hastaneyi basan çete üyelerini yarı çıplak gözaltına alarak cezalandırdı

Ekvador’da polis hastaneyi basan çete üyelerini yarı çıplak gözaltına alarak cezalandırdı

Ekvador'da, bir hastaneyi basan 68 çete üyesi polis tarafından yarı çıplak bir şekilde gözaltına alındı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T14:14+0300

2024-01-22T14:14+0300

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Yarı çıplak şekilde yere yatırılan şahıslar, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir “rehabilitasyon merkezine” baskın düzenlediğini açıkladı.Ekvador’da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurmuştu.

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Ekvador’da polis hastaneyi basan çete üyelerini yarı çıplak gözaltına alarak cezalandırdı Ekvador’da polis hastaneyi basan çete üyelerini yarı çıplak gözaltına alarak cezalandırdı 2024-01-22T14:14+0300 true PT0M16S

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video, ekvador, çıplak, güney amerika