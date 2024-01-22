https://sputniknews.com.tr/20240122/eksi-sozluke-uygulanan-erisim-engeli-kaldirildi--1079908239.html

Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engeli kaldırıldı

Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engeli kaldırıldı

AYM'nin erişim engeli kararlarını 'ifade özgürlüğü hakkının ihlali' olarak değerlendirmesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T14:10+0300

2024-01-22T14:10+0300

2024-01-22T14:12+0300

türkiye

ekşi sözlük

medya

kanun

aym

basın özgürlüğü

basın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067796935_26:0:1462:808_1920x0_80_0_0_b49a4f458e2a8601f145e7f390faf1fa.png

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle verilen erişim engeli kararları için 'Anayasa'ya aykırı' kararı vermesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün kaldırıldı.Hakkında erişim engeli kararı verilen yayımcılar tarafından yapılan ve aralarında Ekşi Sözlük'ün de bulunduğu 62 başvuru için 21 Kasım 2023 ihlal kararı veren AYM, 11 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğu kararla ilgili yayımcıların engelinin kaldırılmasına hükmetti.AYM'nin yeniden yargılama adına kararı ilgili mahkemelere göndermesinin ardından sulh ceza hakimliklerinden ilk iptal kararı çıktı ve Ekşi Sözlük'ün ana alan adı olan eksisozluk.com, bugün itibarıyla yeniden erişime açıldı.Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut, platformda açtığı bir gönderi ile erişimin tekrardan açıldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/eksi-sozluke-erisim-engeli-uygulama-magazalarindan-kaldirildi-1079327345.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekşi sözlük, medya, kanun, aym, basın özgürlüğü, basın