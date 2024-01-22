https://sputniknews.com.tr/20240122/eksi-sozluke-uygulanan-erisim-engeli-kaldirildi--1079908239.html
Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engeli kaldırıldı
Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engeli kaldırıldı
AYM'nin erişim engeli kararlarını 'ifade özgürlüğü hakkının ihlali' olarak değerlendirmesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T14:10+0300
2024-01-22T14:10+0300
2024-01-22T14:12+0300
türkiye
ekşi sözlük
medya
kanun
aym
basın özgürlüğü
basın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067796935_26:0:1462:808_1920x0_80_0_0_b49a4f458e2a8601f145e7f390faf1fa.png
Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle verilen erişim engeli kararları için 'Anayasa'ya aykırı' kararı vermesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün kaldırıldı.Hakkında erişim engeli kararı verilen yayımcılar tarafından yapılan ve aralarında Ekşi Sözlük'ün de bulunduğu 62 başvuru için 21 Kasım 2023 ihlal kararı veren AYM, 11 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğu kararla ilgili yayımcıların engelinin kaldırılmasına hükmetti.AYM'nin yeniden yargılama adına kararı ilgili mahkemelere göndermesinin ardından sulh ceza hakimliklerinden ilk iptal kararı çıktı ve Ekşi Sözlük'ün ana alan adı olan eksisozluk.com, bugün itibarıyla yeniden erişime açıldı.Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut, platformda açtığı bir gönderi ile erişimin tekrardan açıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/eksi-sozluke-erisim-engeli-uygulama-magazalarindan-kaldirildi-1079327345.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067796935_205:0:1282:808_1920x0_80_0_0_0bc41eab5f2b16b1d8a544835ac1f958.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekşi sözlük, medya, kanun, aym, basın özgürlüğü, basın
ekşi sözlük, medya, kanun, aym, basın özgürlüğü, basın
Ekşi Sözlük'e uygulanan erişim engeli kaldırıldı
14:10 22.01.2024 (güncellendi: 14:12 22.01.2024)
AYM'nin erişim engeli kararlarını 'ifade özgürlüğü hakkının ihlali' olarak değerlendirmesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün itibarıyla kaldırıldı.
Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle verilen erişim engeli kararları için 'Anayasa'ya aykırı' kararı vermesinin ardından eksisozluk.com'a uygulanan erişim engeli bugün kaldırıldı.
Hakkında erişim engeli kararı verilen yayımcılar tarafından yapılan ve aralarında Ekşi Sözlük'ün de bulunduğu 62 başvuru için 21 Kasım 2023 ihlal kararı veren AYM, 11 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğu kararla ilgili yayımcıların engelinin kaldırılmasına hükmetti.
AYM'nin yeniden yargılama adına kararı ilgili mahkemelere göndermesinin ardından sulh ceza hakimliklerinden ilk iptal kararı çıktı ve Ekşi Sözlük'ün ana alan adı olan eksisozluk.com, bugün itibarıyla yeniden erişime açıldı.
Ekşi Sözlük'ün CEO'su Başak Purut, platformda açtığı bir gönderi ile erişimin tekrardan açıldığını belirtti.