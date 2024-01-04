https://sputniknews.com.tr/20240104/eksi-sozluke-erisim-engeli-uygulama-magazalarindan-kaldirildi-1079327345.html

Ekşi Sözlük'e erişim engeli: Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Ekşi Sözlük'e erişim engeli: Uygulama mağazalarından kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan ihmallerin eleştirildiği mecralara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında "milli güvenlik ve kamu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T15:21+0300

2024-01-04T15:21+0300

2024-01-04T15:21+0300

türkiye

ekşi sözlük

istismar

android

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sözlük

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Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230304/eksi-sozluk-ifade-ozgurlugunu-engelledigi-icin-kapatilmis-1067797079.html

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ekşi sözlük, istismar, android, erişim engeli, sözlük