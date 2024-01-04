https://sputniknews.com.tr/20240104/eksi-sozluke-erisim-engeli-uygulama-magazalarindan-kaldirildi-1079327345.html
Ekşi Sözlük'e erişim engeli: Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Ekşi Sözlük'e erişim engeli: Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan ihmallerin eleştirildiği mecralara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında "milli güvenlik ve kamu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T15:21+0300
2024-01-04T15:21+0300
2024-01-04T15:21+0300
türkiye
ekşi sözlük
istismar
android
erişim engeli
sözlük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/eksi-sozluk-ifade-ozgurlugunu-engelledigi-icin-kapatilmis-1067797079.html
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ekşi sözlük, istismar, android, erişim engeli, sözlük
ekşi sözlük, istismar, android, erişim engeli, sözlük
Ekşi Sözlük'e erişim engeli: Uygulama mağazalarından kaldırıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan ihmallerin eleştirildiği mecralara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" kapatılan Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha getirildi.
Ekşi Sözlük, iOS ve Android cihazların dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.
Bu kararın ardından Apple, uygulama mağazası App Store'dan Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.