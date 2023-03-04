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Ekşi Sözlük, 'ifade özgürlüğünü engellediği için' kapatılmış
Ekşi Sözlük, 'ifade özgürlüğünü engellediği için' kapatılmış
BTK tarafından erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün kapatılma gerekçelerinden birinin 'ifade özgürlüğü' olduğu öğrenildi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:50+0300
2023-03-04T10:50+0300
türkiye
ekşi sözlük
ifade özgürlüğü
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün, bir diğer kapatılma gerekçesinin de 'ifade özgürlüğü' olduğu belirtildi.Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı kararda, muhalif paylaşımlar dışındaki görüşlere sitede yer verilmediği ve kaldırıldığı öne sürüldü:Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:BTK, Ekşi Sözlük’e erişimi, 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle 21 Şubat'ta engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti. Ekşi Sözlük'ün 2 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada erişim engelinin kaldırıldığı duyurulmuştu.Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına BTK tarafından itiraz edilmiş, yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/eksi-sozluk-yeniden-kapatildi-1067746129.html
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ekşi sözlük, ifade özgürlüğü
ekşi sözlük, ifade özgürlüğü

Ekşi Sözlük, 'ifade özgürlüğünü engellediği için' kapatılmış

10:50 04.03.2023
© İHAEkşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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BTK tarafından erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün kapatılma gerekçelerinden birinin 'ifade özgürlüğü' olduğu öğrenildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün, bir diğer kapatılma gerekçesinin de 'ifade özgürlüğü' olduğu belirtildi.
Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı kararda, muhalif paylaşımlar dışındaki görüşlere sitede yer verilmediği ve kaldırıldığı öne sürüldü:
"Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerin olmadığın savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu…”
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dün gece, tarafımıza hiçbir bilgi verilmeksizin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, lehimize verilen itirazın kabulüne ilişkin kararın BTK’nın itirazı üzerine kaldırıldığını öğrendik. Konuya ilişkin açıklamamıza ve karara buradan ulaşabilirsiniz."
BTK, Ekşi Sözlük’e erişimi, 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle 21 Şubat'ta engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti. Ekşi Sözlük'ün 2 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada erişim engelinin kaldırıldığı duyurulmuştu.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına BTK tarafından itiraz edilmiş, yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirmişti.
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
TÜRKİYE
Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı
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