Ekşi Sözlük, 'ifade özgürlüğünü engellediği için' kapatılmış
© İHAEkşi Sözlük
© İHA
BTK tarafından erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün kapatılma gerekçelerinden birinin 'ifade özgürlüğü' olduğu öğrenildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün, bir diğer kapatılma gerekçesinin de 'ifade özgürlüğü' olduğu belirtildi.
Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından paylaştığı kararda, muhalif paylaşımlar dışındaki görüşlere sitede yer verilmediği ve kaldırıldığı öne sürüldü:
"Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerin olmadığın savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu…”
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dün gece, tarafımıza hiçbir bilgi verilmeksizin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, lehimize verilen itirazın kabulüne ilişkin kararın BTK’nın itirazı üzerine kaldırıldığını öğrendik. Konuya ilişkin açıklamamıza ve karara buradan ulaşabilirsiniz."
dün gece, tarafımıza hiçbir bilgi verilmeksizin ankara 5. sulh ceza hakimliği tarafından, lehimize verilen itirazın kabulüne ilişkin kararın BTK’nın itirazı üzerine kaldırıldığını öğrendik. konuya ilişkin açıklamamıza ve karara buradan ulaşabilirsiniz:#ekşisözlüksansürükalksın pic.twitter.com/PmIRZLVY2G— ekşi sözlük (@sozluk) March 3, 2023
BTK, Ekşi Sözlük’e erişimi, 'kamu düzenini koruma' gerekçesiyle 21 Şubat'ta engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti. Ekşi Sözlük'ün 2 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada erişim engelinin kaldırıldığı duyurulmuştu.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına BTK tarafından itiraz edilmiş, yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirmişti.
Dün, 08:09