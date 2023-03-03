https://sputniknews.com.tr/20230303/eksi-sozluk-yeniden-kapatildi-1067746129.html

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

Erişim engeli kararının kaldırıldığı açıklanan Ekşi Sözlük hakkında itiraz üzerine yeniden engelleme kararı verildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T08:09+0300

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türkiye

ekşi sözlük

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası engellenen Ekşi Sözlük'ün 2 Mart'ta alınan karar ile erişime açılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alınan kararla Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi.Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime engellenmişti. 10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuş ve engelleme kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.Ekşi Sözlük’ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına dün, yani 2 Mart tarihinde karar verilmişti.Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Bilici sosyal medya hesabından karara ilişkin "Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html

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