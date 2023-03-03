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Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı
Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı
Erişim engeli kararının kaldırıldığı açıklanan Ekşi Sözlük hakkında itiraz üzerine yeniden engelleme kararı verildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T08:09+0300
2023-03-03T08:09+0300
türkiye
ekşi sözlük
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası engellenen Ekşi Sözlük'ün 2 Mart'ta alınan karar ile erişime açılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alınan kararla Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi.Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime engellenmişti. 10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuş ve engelleme kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.Ekşi Sözlük’ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına dün, yani 2 Mart tarihinde karar verilmişti.Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Bilici sosyal medya hesabından karara ilişkin "Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html
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ekşi sözlük
ekşi sözlük

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı

08:09 03.03.2023
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük / Ekşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük /
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Erişim engeli kararının kaldırıldığı açıklanan Ekşi Sözlük hakkında itiraz üzerine yeniden engelleme kararı verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası engellenen Ekşi Sözlük'ün 2 Mart'ta alınan karar ile erişime açılacağı açıklanmıştı. Ancak yeni alınan kararla Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi.
Ekşi Sözlük’teki yapılan paylaşımlar nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sitenin tamamı erişime engellenmişti. 10 gündür kapalı olan sitenin açılması için Ekşi Sözlük yönetimi mahkemeye başvurmuş ve engelleme kararının kaldırıldığı açıklanmıştı.
Ekşi Sözlük’ün yaptığı itiraz kabul edilerek 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanan erişim engeli kararının kaldırılmasına dün, yani 2 Mart tarihinde karar verilmişti.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Bilici sosyal medya hesabından karara ilişkin "Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi" dedi.
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
TÜRKİYE
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
22 Şubat, 17:27
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