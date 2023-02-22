https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html

Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır

Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla dün akşam erişim engeli... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T17:27+0300

2023-02-22T17:27+0300

2023-02-22T17:27+0300

türkiye

ekşi sözlük

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Birinci, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:“'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."

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