Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla dün akşam erişim engeli... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T17:27+0300
2023-02-22T17:27+0300
türkiye
ekşi sözlük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1051006520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8a4c4f1e88da6466f2426d8274ee60f0.jpg
Birinci, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:“'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1051006520_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32bdfa94945053ad97b33fe5ddaa801d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekşi sözlük
ekşi sözlük

Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır

17:27 22.02.2023
© İHAAK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla dün akşam erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük ile ilgili, “Temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır” dedi.
Birinci, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала