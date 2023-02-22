https://sputniknews.com.tr/20230222/mucahit-birinciden-eksi-sozluk-aciklamasi-hedefi-milletimizin-maneviyatidir-kapali-kalacaktir-1067380816.html
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla dün akşam erişim engeli... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T17:27+0300
2023-02-22T17:27+0300
2023-02-22T17:27+0300
türkiye
ekşi sözlük
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Birinci, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:“'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."
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ekşi sözlük
Mücahit Birinci'den Ekşi Sözlük açıklaması: Hedefi milletimizin maneviyatıdır, kapalı kalacaktır
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla dün akşam erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük ile ilgili, “Temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır” dedi.
Birinci, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır."