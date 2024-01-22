https://sputniknews.com.tr/20240122/cinin-bm-daimi-temsilcisi-ukrayna-ile-ilgili-muzakereler-en-kisa-surede-yeniden-baslamali-1079924036.html

Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ile ilgili müzakereler en kısa sürede yeniden başlamalı

Çin’in BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna ile ilgili müzakereler en kısa sürede yeniden başlamalı

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Ukrayna çözümüne ilişkin müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğini... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T21:48+0300

2024-01-22T21:48+0300

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı açıklamada Ukrayna çözümüne ilişkin müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğini söyledi.Çinli diplomat, “Müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması gerekiyor. Bir çatışmanın ya da savaşın kazananı olmaz. Barış, savaş alanına silah gönderilerek sağlanamaz. Ve daha fazla çatışma yalnızca daha fazla sivil kaybına yol açacak” diye konuştu.Tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağıran Zhang, “Şartlar ne olursa olsun diplomatik çabalardan vazgeçilmemelidir. Çatışmaların sona erdirilmesi için fikir birliğine varılması amacıyla bir an önce temasa geçilmesi ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplum ve BM bunun için uygun ortamı yaratmalı, diğer taraflar ise yapıcı olmayan her türlü eylemden veya sorumsuz söylemlerden kaçınmalı” vurgusunu yaptı.

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