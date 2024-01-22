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https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-guler-uzay-calismalarimiz-kararlilikla-surdurulecektir-1079920524.html
Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir
Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk kez bir Türk vatandaşının, Hava Kuvvetlerinin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, uzay yolculuğuna... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T19:26+0300
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yaşar güler
konya
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
konya büyükşehir belediyesi
recep tayyip erdoğan
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Milli Savunma Bakanı Güler, Konya'da Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğünün temel atma töreninde, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Temeli atılan fabrikanın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olduğunu ve aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulayan Güler, "1950'den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli bir projedir. İnanıyorum ki Konya'mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam ettirecektir" ifadesini kullandı.Bakan Güler, Konya'nın savunma sanayisindeki tecrübesinin, köklü bir maziye dayandığına değinerek, şunları kaydetti:"Cephanelik Dönüşüm Projesi" kapsamında 47. Mühimmat Deposu Bölük Komutanlığının, Konya'nın Çumra ilçesindeki yeni ve modern tesisine çok yakın bir zamanda taşınacağını müjdeleyen Güler, şöyle devam etti:Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta savunma sanayisi olmak üzere, hemen her alanda yakalanan gelişim ve ilerleme ivmesini, en üst seviyelere çıkaracaklarının altını çizdi.Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda savunma sanayisi ve üretim yüzyılı yapmanın, en önemli hedefleri olduğunu dile getiren Güler, "Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli gücü olduğunu ve terörle mücadeleden hudut güvenliğine, barışı destekleme harekatından insani yardım harekatına kadar her alanda zorlu görevleri başarıyla icra ettiğini söyledi.Bu görevlerin icrasında kullanılan silah sistemleriyle, malzemeler için modern bakım ve onarım tesislerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı için kritik önem taşıdığını anlatan Bayraktaroğlu, "Bu kapsamda bugün temellerini atacağımız 140 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip bu tesis, büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak, ayrıca gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin, aynı zamanda huzur ve hoşgörü kenti olan Konya'mıza ve bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen önemli projelerden olan tesisin, ülkeye, millete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da temeli atılan tesisi, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk askerinin hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de birer konuşma yaparak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından yapılan duayla fabrikanın temeli atıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/turk-astronot-gezeravcinin-dunyadan-ilk-kiminle-gorusecegi-aciklandi--1079909509.html
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uzay, yaşar güler, konya, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, konya büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan
uzay, yaşar güler, konya, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, konya büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan

Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir

19:26 22.01.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİNMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk kez bir Türk vatandaşının, Hava Kuvvetlerinin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, uzay yolculuğuna çıktığını belirterek, "Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Güler, Konya'da Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğünün temel atma töreninde, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Temeli atılan fabrikanın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olduğunu ve aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulayan Güler, "1950'den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli bir projedir. İnanıyorum ki Konya'mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam ettirecektir" ifadesini kullandı.
Bakan Güler, Konya'nın savunma sanayisindeki tecrübesinin, köklü bir maziye dayandığına değinerek, şunları kaydetti:
"Bu tarihi mirastan ilham alan Konya, bugün de Hava Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden biri olan 3. Ana Jet Üs Komutanlığımız ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğümüze ve 47. Mühimmat Bölüğümüze de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Konya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığımız da faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedirler. Konya'da konuşlu birliklerimizden 3. Ana Jet Üs Komutanlığımız, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda etkin görevler üstlenerek teröristlerin inlerini başlarına yıkarken, 70 yılı aşkın mazisi ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğümüz de başta Kıbrıs'taki birliklerimiz olmak üzere Kara Kuvvetlerimizin muhtelif unsurlarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, yenileme, imalat, kurtarma ve harekat alanı desteği gibi çok yönlü vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir. 47. Mühimmat Bölüğümüz de sorumluluğundaki mühimmatın depolanması, muayenesi, ikmal ve nakli gibi kritik görevleri icra etmektedir."
"Cephanelik Dönüşüm Projesi" kapsamında 47. Mühimmat Deposu Bölük Komutanlığının, Konya'nın Çumra ilçesindeki yeni ve modern tesisine çok yakın bir zamanda taşınacağını müjdeleyen Güler, şöyle devam etti:
"Bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün kendi silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen, bunları ihraç edebilen ve dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketlerine sahip olan bir ülke konumuna ulaştık. Bugüne kadar yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği birçok ürünü şanlı ordumuzun, dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerinin hizmetine sunduk. Son olarak 3 gün önce de yine yerli ve milli imkanlarla üretilen gemilerimiz ile insansız deniz aracımızı, kahraman ordumuzun envanterine dahil ettik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattık. Nitekim uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir."
Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta savunma sanayisi olmak üzere, hemen her alanda yakalanan gelişim ve ilerleme ivmesini, en üst seviyelere çıkaracaklarının altını çizdi.
Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda savunma sanayisi ve üretim yüzyılı yapmanın, en önemli hedefleri olduğunu dile getiren Güler, "Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli gücü olduğunu ve terörle mücadeleden hudut güvenliğine, barışı destekleme harekatından insani yardım harekatına kadar her alanda zorlu görevleri başarıyla icra ettiğini söyledi.
Bu görevlerin icrasında kullanılan silah sistemleriyle, malzemeler için modern bakım ve onarım tesislerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı için kritik önem taşıdığını anlatan Bayraktaroğlu, "Bu kapsamda bugün temellerini atacağımız 140 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip bu tesis, büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak, ayrıca gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin, aynı zamanda huzur ve hoşgörü kenti olan Konya'mıza ve bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.
Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen önemli projelerden olan tesisin, ülkeye, millete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da temeli atılan tesisi, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk askerinin hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en modern tesislerinden biri inşa ediliyor. Bizim için bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Güncel fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz. Bunun karşılığında mevcut tesisin bulunduğu 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Yaklaşık 400 bin metrekarelik ki Stadyum Millet Bahçesi'nin 4 katı büyüklüğünde, şehrimize yeşil alanla birlikte, sağlık tesisi, eğitim tesisi alanları ve kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları Büyükşehir Belediyemize devrolmuş olacak. Böylece askerlerimiz tarafından yıllardır korunan, ağaçlandırılan adeta hazır bir park haline dönüştürülen bu alan da Konyalıların hizmetine sunulmuş olacak."
Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de birer konuşma yaparak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından yapılan duayla fabrikanın temeli atıldı.
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