https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-guler-uzay-calismalarimiz-kararlilikla-surdurulecektir-1079920524.html

Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir

Bakan Güler: Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk kez bir Türk vatandaşının, Hava Kuvvetlerinin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın, uzay yolculuğuna... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T19:26+0300

2024-01-22T19:26+0300

2024-01-22T19:26+0300

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yaşar güler

konya

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

konya büyükşehir belediyesi

recep tayyip erdoğan

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Milli Savunma Bakanı Güler, Konya'da Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğünün temel atma töreninde, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Temeli atılan fabrikanın, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olduğunu ve aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulayan Güler, "1950'den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli bir projedir. İnanıyorum ki Konya'mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam ettirecektir" ifadesini kullandı.Bakan Güler, Konya'nın savunma sanayisindeki tecrübesinin, köklü bir maziye dayandığına değinerek, şunları kaydetti:"Cephanelik Dönüşüm Projesi" kapsamında 47. Mühimmat Deposu Bölük Komutanlığının, Konya'nın Çumra ilçesindeki yeni ve modern tesisine çok yakın bir zamanda taşınacağını müjdeleyen Güler, şöyle devam etti:Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta savunma sanayisi olmak üzere, hemen her alanda yakalanan gelişim ve ilerleme ivmesini, en üst seviyelere çıkaracaklarının altını çizdi.Türkiye Yüzyılı'nı, aynı zamanda savunma sanayisi ve üretim yüzyılı yapmanın, en önemli hedefleri olduğunu dile getiren Güler, "Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli gücü olduğunu ve terörle mücadeleden hudut güvenliğine, barışı destekleme harekatından insani yardım harekatına kadar her alanda zorlu görevleri başarıyla icra ettiğini söyledi.Bu görevlerin icrasında kullanılan silah sistemleriyle, malzemeler için modern bakım ve onarım tesislerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı için kritik önem taşıdığını anlatan Bayraktaroğlu, "Bu kapsamda bugün temellerini atacağımız 140 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip bu tesis, büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak, ayrıca gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin, aynı zamanda huzur ve hoşgörü kenti olan Konya'mıza ve bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen önemli projelerden olan tesisin, ülkeye, millete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olmasını diledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da temeli atılan tesisi, Milli Savunma Bakanlığının ve Türk askerinin hizmetine sunacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de birer konuşma yaparak, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından yapılan duayla fabrikanın temeli atıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/turk-astronot-gezeravcinin-dunyadan-ilk-kiminle-gorusecegi-aciklandi--1079909509.html

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uzay, yaşar güler, konya, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, konya büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan