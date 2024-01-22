https://sputniknews.com.tr/20240122/atletizmde-iki-turkiye-rekoru-1079888668.html

Atletizmde iki Türkiye rekoru

Atletizmde iki Türkiye rekoru

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

atletizm

türkiye

istanbul

atletizm milli takım seçmeleri

türkiye atletizm federasyonu (taf)

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İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı.Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım seçmeleri, Ataköy Atletizm Salonu'nda tamamlandı.Sıla Koloğlu, rekor kırdıSeçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 200 metrede 23.94 koşan Sıla Koloğlu, 24.08'le Mizgin Ay'a ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.İkinci rekoru da Ali Tunç'tan geldiGünün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 3000 metreyi 8.04.15 koşan Ali, 8.07.43 ile Devrim Kazan'a ait rekoru geliştirdi.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, rekor kıran sporcuları tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230803/yegeni-yarisi-zorla-bitirmisti-somali-atletizm-federasyonu-baskani-gorevden-alindi-1074326102.html

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atletizm, türkiye, istanbul, atletizm milli takım seçmeleri, türkiye atletizm federasyonu (taf)