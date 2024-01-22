Atletizmde iki Türkiye rekoru
© Türkiye Atletizm FederasyonuSeçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı
© Türkiye Atletizm Federasyonu
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İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 Türkiye rekoru kırıldı.
İstanbul'da düzenlenen Atletizm Milli Takım Seçmeleri'nin ikinci gününde 2 yeni Türkiye rekoru kırıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım seçmeleri, Ataköy Atletizm Salonu'nda tamamlandı.
Sıla Koloğlu, rekor kırdı
Seçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 200 metrede 23.94 koşan Sıla Koloğlu, 24.08'le Mizgin Ay'a ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
© Türkiye Atletizm FederasyonuSeçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı
Seçmelerin ikinci ve son gününde Sıla Koloğlu 200 metrede 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı
© Türkiye Atletizm Federasyonu
İkinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi
Günün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. 3000 metreyi 8.04.15 koşan Ali, 8.07.43 ile Devrim Kazan'a ait rekoru geliştirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, rekor kıran sporcuları tebrik etti.
© Türkiye Atletizm FederasyonuGünün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.
Günün ikinci rekoru da Ali Tunç'tan geldi. Ali Tunç, salonda 3000 metre 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.
© Türkiye Atletizm Federasyonu