https://sputniknews.com.tr/20230803/yegeni-yarisi-zorla-bitirmisti-somali-atletizm-federasyonu-baskani-gorevden-alindi-1074326102.html

Yeğeni yarışı zorla bitirmişti: Somali Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı

Yeğeni yarışı zorla bitirmişti: Somali Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı

Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:09+0300

2023-08-03T12:09+0300

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spor

somali

atletizm

obez

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Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında 'görevi kötüye kullanmak ve ulusu karalamak' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230802/somali-yarisi-zorla-bitiren-atletin-goruntuleri-sonrasi-sorusturma-baslatti-1074291875.html

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