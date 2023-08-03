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Yeğeni yarışı zorla bitirmişti: Somali Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı
Yeğeni yarışı zorla bitirmişti: Somali Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı
Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında 'görevi kötüye kullanmak ve ulusu karalamak' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230802/somali-yarisi-zorla-bitiren-atletin-goruntuleri-sonrasi-sorusturma-baslatti-1074291875.html
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Yeğeni yarışı zorla bitirmişti: Somali Atletizm Federasyonu Başkanı görevden alındı

12:09 03.08.2023 (güncellendi: 12:10 03.08.2023)
© AAAtletizm
Atletizm - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki alan ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki yarışmaya gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı görevden aldı.
Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda Somali'yi temsil eden yarışmacının seçilmesine ilişkin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.
Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında 'görevi kötüye kullanmak ve ulusu karalamak' suçlarından soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Çin'deki 100 metre koşusuna katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.
Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.
18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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Somali yarışı zorla bitiren atletin görüntüleri sonrası soruşturma başlattı
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