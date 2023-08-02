https://sputniknews.com.tr/20230802/somali-yarisi-zorla-bitiren-atletin-goruntuleri-sonrasi-sorusturma-baslatti-1074291875.html

Somali yarışı zorla bitiren atletin görüntüleri sonrası soruşturma başlattı

Somali yarışı zorla bitiren atletin görüntüleri sonrası soruşturma başlattı

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çin'de düzenlenen bir yarışmada koşan ve kilosu nedeniyle tepki alan atletin organizasyona gönderilmesiyle ilgili soruşturma... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T14:08+0300

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spor

somali

atlet

fazla kilolu

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Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'na Somali'yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı.Atletin, 100 metrelik koşuyu zorlanarak bitirebildiği ve sonuncu olduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin Bakanlık'ça gönderilmediğini ve seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Barre, "Somali adına yarışmış olsa da bu yarışma ulusal bir yarışma değildi, üniversiteler için yapılıyordu. Bu nedenle seçilmesinde ve izlenen yolda Bakanlığın hiçbir rolü yok" ifadesini kullandı.Bakan Barre, yaşananlardan dolayı Somali halkından özür diledi.Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürdü. Sosyal medyada, atletin kilolu olduğu ve yarışta yer almaması gerektiği eleştirileri yapıldı.Atletin, Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın yeğeni olduğu ve akraba kayırma nedeniyle organizasyonda yer alabildiği de iddialar arasında.

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somali, atlet, fazla kilolu