https://sputniknews.com.tr/20240122/almanyada-asiri-sagcilar-brexit-istiyor-1079915689.html

Almanya'da aşırı sağcılar 'Brexit' istiyor

Almanya'da aşırı sağcılar 'Brexit' istiyor

Anketlerde Başbakan Olaf Scholz'un koalisyonunu geride bırakan Almanya için Alternatif Partisi, seçimleri kazanması durumunda AB'den çıkmak için İngiltere'deki... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:10+0300

2024-01-22T17:10+0300

2024-01-22T17:10+0300

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Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi Genel Başkanı Alice Weidel, Financial Times'a (FT) yaptığı açıklamada, iktidara gelmesi halinde ülkenin AB üyeliği konusunda Brexit tarzı bir referandum için baskı yapacağını söyledi.Weidel, AfD'nin AB'de reform yapmaya çalışacağına ve kendisinin 'seçilmemiş yürütme organı' olarak adlandırdığı Avrupa Komisyonu'nun yetkilerinin sınırlandırılması da dahil birliğin 'demokrasi açığını' gidereceğine söz verdi.Weidel, "Ancak Avrupa Komisyonu'nda reform imkansızsa, AB üye devletlerinin egemenliğini yeniden sağlamayı başaramazsak, o zaman İngiltere'nin yaptığı gibi halkın karar vermesine izin vermeliyiz. 'Dexit' konusunda referandum yapabiliriz" diye vurguladı.Aşırı sağcı lider, Brexit modelinin Almanya'da uygulanması gerektiğini ve bunun egemen bir karar olacağını belirtti.Geçen hafta Alman basınında çıkan haberlerde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Olaf Scholz'a yönelik memnuniyetsizliğin arttığı öne sürülerek parti çevrelerinde şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu kaydedilmişti.Aşırı sağcı AfD'nin Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerini kazanması durumunda, en geç sonbaharda şansölye değişikliği konusunun gündeme gelebileceği belirtilmişti.Geçen ay Infratest dimap tarafından yapılan bir ankette, ‘bugün seçimler yapılsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusuna katılımcıların sadece yüzde 14’ü Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Partisi’ne (SDP) oy vereceğini söylemişti.Katılımcıların yüzde 32’si gelecek seçimlerde oyunu Almanya’nın merkez sağ partisi Hristiyan Demokrat Birliği’ne oy vereceğini söylerken, ikinci sırada ise yüzde 21’lik sırada sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) bulunuyor. Yeşil Parti’nin oy oranı ise yüzde 15 olarak açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-halkinin-scholza-destegi-azaliyor-1079787790.html

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almanya, almanya için alternatif (afd), aşırı sağcı, aşırı sağcı partiler, berlin, olaf scholz, avrupa birliği