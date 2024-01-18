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https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-halkinin-scholza-destegi-azaliyor-1079787790.html
Alman halkının Scholz'a desteği azalıyor
Alman halkının Scholz'a desteği azalıyor
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Olaf Scholz'a yönelik memnuniyetsizliğin arttığı öne sürülerek parti çevrelerinde... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T15:48+0300
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olaf scholz
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Süddeutsche Zeitung'un haberinde, son dönemlerde yapılan anketlere göre, Başbakan Scholz'a verilen destek en düşük seviyelere gerilerken, Savunma Bakanı Pistorius'un ise Almanya'nın açık ara en popüler politikacısı olduğu vurgulandı.İsmi açıklanmayan SPD'li bir milletvekilinin, partideki durumu 'Titanik gemisine' benzettiği aktarılan haberde, buzdağının görüldüğü halde geminin çarpmaması için kimsenin bir şey yapmadığı ifade edildi.SPD'deki memnuniyetsizliğin arttığı, parti çevrelerinde, şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu belirtilen haberde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerini kazanması durumunda, en geç sonbaharda şansölye değişikliği konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman halkına hitaben yaptığı yeni yıl konuşmasında, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu kapattığını’ iddia ederek ülkedeki ekonomik krizden Rusya’yı sorumlu tutmuştu.Yeni yıl münasebetiyle Alman halkına seslenen Scholz, “Pandemi nedeniyle yaşadığımız krizi henüz yarılamışken, Rusya, Avrupa'nın merkezinde acımasız bir çatışma başlattı" diyerek ülkedeki ekonomik krizin Putin’in kararları nedeniyle yaşandığını ima etti.Scholz ayrıca Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu kapattığını’ savunurken, bu konuşmasının ardından Alman vatandaşları tarafından eleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-parlamentosu-taurus-seyir-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-karsi-cikti-1079762363.html
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almanya, berlin, olaf scholz, rusya, avrupa birliği
almanya, berlin, olaf scholz, rusya, avrupa birliği

Alman halkının Scholz'a desteği azalıyor

15:48 18.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlman hükümeti Olaf Scholz
Alman hükümeti Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Olaf Scholz'a yönelik memnuniyetsizliğin arttığı öne sürülerek parti çevrelerinde şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu savunuldu.
Süddeutsche Zeitung'un haberinde, son dönemlerde yapılan anketlere göre, Başbakan Scholz'a verilen destek en düşük seviyelere gerilerken, Savunma Bakanı Pistorius'un ise Almanya'nın açık ara en popüler politikacısı olduğu vurgulandı.
İsmi açıklanmayan SPD'li bir milletvekilinin, partideki durumu 'Titanik gemisine' benzettiği aktarılan haberde, buzdağının görüldüğü halde geminin çarpmaması için kimsenin bir şey yapmadığı ifade edildi.
SPD'deki memnuniyetsizliğin arttığı, parti çevrelerinde, şansölyeliğin Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a devredilmesi ihtimalinin konuşulduğu belirtilen haberde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'daki eyalet seçimlerini kazanması durumunda, en geç sonbaharda şansölye değişikliği konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman halkına hitaben yaptığı yeni yıl konuşmasında, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu kapattığını’ iddia ederek ülkedeki ekonomik krizden Rusya’yı sorumlu tutmuştu.
Yeni yıl münasebetiyle Alman halkına seslenen Scholz, “Pandemi nedeniyle yaşadığımız krizi henüz yarılamışken, Rusya, Avrupa'nın merkezinde acımasız bir çatışma başlattı" diyerek ülkedeki ekonomik krizin Putin’in kararları nedeniyle yaşandığını ima etti.
Scholz ayrıca Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu kapattığını’ savunurken, bu konuşmasının ardından Alman vatandaşları tarafından eleştirildi.
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