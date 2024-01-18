https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-parlamentosu-taurus-seyir-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-karsi-cikti-1079762363.html

Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı

Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı

Alman Federal Meclisi, muhalefetteki CDU/CSU ittifakının sunduğu ve Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini öngören tasarıyı oy çoğunluğuyla reddetti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T01:15+0300

2024-01-18T01:15+0300

2024-01-18T01:15+0300

ukrayna krizi

taurus

füze

almanya

muhalefet

ukrayna

ukrayna krizi

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078265838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_825c2c6412cea7794d1aacfbf8685359.jpg

Alman Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 666 milletvekilinden 178’i ‘evet’ oyu kullanırken, 485 milletvekili ‘hayır’ dedi, üç kişi çekimser kaldı.Daha önce birkaç milletvekili, Başbakan Olaf Scholz’ten Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taurus, füze, almanya, muhalefet, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz