https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-parlamentosu-taurus-seyir-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-karsi-cikti-1079762363.html
Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı
Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı
Alman Federal Meclisi, muhalefetteki CDU/CSU ittifakının sunduğu ve Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini öngören tasarıyı oy çoğunluğuyla reddetti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T01:15+0300
2024-01-18T01:15+0300
2024-01-18T01:15+0300
ukrayna krizi
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muhalefet
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ukrayna krizi
olaf scholz
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Alman Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 666 milletvekilinden 178’i ‘evet’ oyu kullanırken, 485 milletvekili ‘hayır’ dedi, üç kişi çekimser kaldı.Daha önce birkaç milletvekili, Başbakan Olaf Scholz’ten Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html
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taurus, füze, almanya, muhalefet, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz
taurus, füze, almanya, muhalefet, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz
Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı
Alman Federal Meclisi, muhalefetteki CDU/CSU ittifakının sunduğu ve Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini öngören tasarıyı oy çoğunluğuyla reddetti.
Alman Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 666 milletvekilinden 178’i ‘evet’ oyu kullanırken, 485 milletvekili ‘hayır’ dedi, üç kişi çekimser kaldı.
Daha önce birkaç milletvekili, Başbakan Olaf Scholz’ten Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini talep etmişti.