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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/alman-parlamentosu-taurus-seyir-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-karsi-cikti-1079762363.html
Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı
Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı
Alman Federal Meclisi, muhalefetteki CDU/CSU ittifakının sunduğu ve Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini öngören tasarıyı oy çoğunluğuyla reddetti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Alman Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 666 milletvekilinden 178’i ‘evet’ oyu kullanırken, 485 milletvekili ‘hayır’ dedi, üç kişi çekimser kaldı.Daha önce birkaç milletvekili, Başbakan Olaf Scholz’ten Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html
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taurus, füze, almanya, muhalefet, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz
taurus, füze, almanya, muhalefet, ukrayna, ukrayna krizi, olaf scholz

Alman parlamentosu Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı çıktı

01:15 18.01.2024
© AP Photo / Fabian BimmerAlmanya doğalga gaz LNG enerji bayrak gemi
Almanya doğalga gaz LNG enerji bayrak gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Fabian Bimmer
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Alman Federal Meclisi, muhalefetteki CDU/CSU ittifakının sunduğu ve Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini öngören tasarıyı oy çoğunluğuyla reddetti.
Alman Federal Meclisi’nde yapılan oylamada, 666 milletvekilinden 178’i ‘evet’ oyu kullanırken, 485 milletvekili ‘hayır’ dedi, üç kişi çekimser kaldı.
Daha önce birkaç milletvekili, Başbakan Olaf Scholz’ten Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin verilmesini talep etmişti.
Almanya doğalga gaz LNG enerji bayrak gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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