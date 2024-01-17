https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html
Almanya Ukrayna'ya askeri yardımı azaltıyor
Almanya Ukrayna'ya askeri yardımı azaltıyor
Alman hükümeti, 2024'te Ukrayna'ya askeri yardımı yüzde 40 oranında azaltacak. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T21:26+0300
2024-01-17T21:26+0300
2024-01-17T21:26+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna krizi
ukrayna
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Sputnik’in açık verilere dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Ukrayna, bu yıl Almanya'dan geçen yıla göre yüzde 40 daha az askeri yardım alacak ancak bu yine de, Alman hükümetinin ülkedeki çiftçilerin azaltılmasını protesto ettiği sübvansiyon harcamalarından sekiz kat daha fazla.Alman hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'ya 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacağını duyurdu. Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Kiev’e tahsis edilen yardım miktarı açısından Almanya, ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.Ancak, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre, Alman hükümeti 2023 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya en az 11.8 milyar euro tutarında yardım sözü verdi. Dolayısıyla Almanya'nın yeni taahhüdü geçen yıl yapılan yardımdan yüzde 40 daha az.Aynı zamanda bu, Alman hükümetinin çiftçilere dizel yakıt ve tarım makineleri için sübvansiyon sağlamak üzere harcadığı 900 milyon euronun 7.8 katı. Bu yıl sübvansiyonların yüzde 40 oranında azaltılmasına yönelik planlar dikkate alındığında, fazlalığın neredeyse 13 kata çıktığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/natolu-emekli-subay-tabach-kievin-beyaz-sarayda-dostu-yok-1079749805.html
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almanya, ukrayna krizi, ukrayna
almanya, ukrayna krizi, ukrayna
Almanya Ukrayna'ya askeri yardımı azaltıyor
Alman hükümeti, 2024'te Ukrayna'ya askeri yardımı yüzde 40 oranında azaltacak.
Sputnik’in açık verilere dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Ukrayna, bu yıl Almanya'dan geçen yıla göre yüzde 40 daha az askeri yardım alacak ancak bu yine de, Alman hükümetinin ülkedeki çiftçilerin azaltılmasını protesto ettiği sübvansiyon harcamalarından sekiz kat daha fazla.
Alman hükümeti, 2024 yılında Ukrayna'ya 7 milyar euronun üzerinde askeri yardım sağlanacağını duyurdu. Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Kiev’e tahsis edilen yardım miktarı açısından Almanya, ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Ancak, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre, Alman hükümeti 2023 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya en az 11.8 milyar euro tutarında yardım sözü verdi. Dolayısıyla Almanya'nın yeni taahhüdü geçen yıl yapılan yardımdan yüzde 40 daha az.
Aynı zamanda bu, Alman hükümetinin çiftçilere dizel yakıt ve tarım makineleri için sübvansiyon sağlamak üzere harcadığı 900 milyon euronun 7.8 katı. Bu yıl sübvansiyonların yüzde 40 oranında azaltılmasına yönelik planlar dikkate alındığında, fazlalığın neredeyse 13 kata çıktığı görülüyor.