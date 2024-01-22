https://sputniknews.com.tr/20240122/ahmet-hakan-kaymakamlar-ve-imamlar-vakasini-yadirgayarak-izliyoruz-1079895356.html
Ahmet Hakan: Kaymakamlar ve imamlar vakasını yadırgayarak izliyoruz
Ahmet Hakan: Kaymakamlar ve imamlar vakasını yadırgayarak izliyoruz
Ahmet Hakan, "Diyarbakır Kulp’ta Kaymakam, bir imamın hutbe okurken terör bölümünü es geçtiğini fark etmiş ve buna tepki göstermiş. Kaymakam’ın imamı darp... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T08:51+0300
2024-01-22T08:51+0300
2024-01-22T08:51+0300
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ahmet hakan
kaymakam
kaymakamlık
imam
cami
terör
terör örgütü
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imamlarla kaymakamlar arasındaki gerginliği ele aldı ve olayın nasıl başladığını şöyle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-sinirlardan-yasadisi-yollarla-gecmeye-calisan-5i-teror-orgutu-mensubu-14-kisi-yakalandi-1079879886.html
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ahmet hakan, kaymakam, kaymakamlık, imam, cami, terör, terör örgütü
ahmet hakan, kaymakam, kaymakamlık, imam, cami, terör, terör örgütü
Ahmet Hakan: Kaymakamlar ve imamlar vakasını yadırgayarak izliyoruz
Ahmet Hakan, "Diyarbakır Kulp’ta Kaymakam, bir imamın hutbe okurken terör bölümünü es geçtiğini fark etmiş ve buna tepki göstermiş. Kaymakam’ın imamı darp ettiği de söyleniyor, tersi de söyleniyor." diyerek yaşananları değerlendirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imamlarla kaymakamlar arasındaki gerginliği ele aldı ve olayın nasıl başladığını şöyle anlattı:
"Diyarbakır Kulp’ta Kaymakam, bir imamın hutbe okurken terör bölümünü es geçtiğini fark etmiş ve buna tepki göstermiş. Kaymakam’ın imamı darp ettiği de söyleniyor, tersi de söyleniyor. Darp var mı, yok mu? Tarafların beyanlarını okudum ama ben de işin içinden tam olarak çıkamadım. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ise şöyle: “İddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Evet. Bakanlık konuyu incelemeye almış. İncelemenin sonucu henüz ortaya çıkmamış. Ama buna rağmen Bakan Yerlikaya’nın da söylediği gibi sosyal medyada tam bir savaş var. Kaymakamlar ile imamlar arasında tam bir paylaşım savaşı yürütülüyor sosyal medyada. Kaymakamı haklı bulan kaymakamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar. İmamı haklı bulan imamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar. Yadırgayarak, şaşırarak, yargılayarak izliyoruz."