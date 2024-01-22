Abdulkadir Selvi: Kendi milletvekilini tehdit eden genel başkan kim?

"Parti içi demokrasi işler, milletvekilleri yarışır, en çok oyu kim alırsa o seçilir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ednan Arslan’ı Özgür Özel, Orhan Sümer’i ise Kılıçdaroğlu destekliyor. Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yakın bir isim. Özgür Özel önce Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer üzerinden Orhan Sümer’in adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyor. Ama Orhan Sümer sevilen bir milletvekili. Kazanacağını düşünüyor. Geri adım atmıyor. Canlı yayında gibi anlatacağımız hikâye ondan sonra başlıyor. Bunun üzerine Özgür Özel bizzat devreye giriyor. Seçimden bir gün önce Orhan Sümer’i makamına çağırıyor. Orhan Sümer’e, “Sen bana karşı nasıl yarışırsın? Genel Başkan’a karşı siyaset yapılır mı?” diye çıkışıyor. Orhan Sümer, geri adım atmayınca bu kez tehdit devreye giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’i, “Bak Zeydan’ı aday gösterdik ama onu da bir hafta sonra geri çekeriz” diye tehdit ediyor. Sonra ne mi oluyor? Orhan Sümer, Meclis’e geçiyor, birlikte hareket ettiği milletvekilleriyle bir araya geliyor. Özgür Özel’le aralarında geçen konuşmayı aktarıyor. Ama bu arada tansiyonu yükseliyor. Zeydan Karalar’ın adaylığının geri çekilme tehdidi etkili oluyor. Zeydan Karalar’la telefon irtibatı kuruluyor. Kılıçdaroğlu ekibi aralarında bir değerlendirme yapıyor. Orhan Sümer’in geri çekilmesi kararı alınıyor. Ama Orhan Sümer’in tehdit edilmesi grubun daha da bilenmesine neden oluyor. Kılıçdaroğlu ekibi tepki olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösteriyor. Özgür Özel, Ednan Arslan’ın seçilemeyeceğini düşündüğü için Kılıçdaroğlu ekibinin de sıcak bakabileceği bir isim olan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ü aday gösteriyor. Yaşar Tüzün karşı taraftan 10’a yakın milletvekilinin desteğini alıyor ama bu seçilmesine yetmiyor. Kılıçdaroğlu ekibinin adayı Uğur Bayraktutan 67 oy alırken, Özgür Özel’in desteklediği Yaşar Tüzün 55 milletvekilinde kalıyor. Böylece Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşısında ağır bir yenilgi alıyor."