https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-donetskte-pazar-yerine-saldirdi-en-az-13-olu-1079867637.html

Ukrayna, Donetsk'te pazar yerine saldırdı: En az 13 ölü

Ukrayna, Donetsk'te pazar yerine saldırdı: En az 13 ölü

Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T11:56+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

pazar yeri

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine yönelik saldırısının ardından ölü sayısının en az 12 ölü olduğunu belirtmişti.DHC lideri Denis Puşilin'den gelen son açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Puşilin, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sivillerin-yasadigi-bolgede-4-ukrayna-roketi-dusuruldu-1079816682.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, pazar yeri, rusya, rusya savunma bakanlığı