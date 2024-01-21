https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-donetskte-pazar-yerine-saldirdi-en-az-13-olu-1079867637.html
Ukrayna, Donetsk'te pazar yerine saldırdı: En az 13 ölü
Ukrayna, Donetsk'te pazar yerine saldırdı: En az 13 ölü
Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T11:56+0300
2024-01-21T11:56+0300
2024-01-21T11:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
pazar yeri
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine yönelik saldırısının ardından ölü sayısının en az 12 ölü olduğunu belirtmişti.DHC lideri Denis Puşilin'den gelen son açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Puşilin, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sivillerin-yasadigi-bolgede-4-ukrayna-roketi-dusuruldu-1079816682.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, pazar yeri, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, pazar yeri, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna, Donetsk'te pazar yerine saldırdı: En az 13 ölü
Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi.
Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentindeki bir pazar yerine saldırı düzenledi.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Kirov semtindeki pazar yerine yönelik saldırısının ardından ölü sayısının en az 12 ölü olduğunu belirtmişti.
DHC lideri Denis Puşilin'den gelen son açıklamaya göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Puşilin, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.