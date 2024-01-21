https://sputniknews.com.tr/20240121/turkiyede-ilk-kez-bir-albino-cakal-goruntulendi-1079881168.html
Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaşarak, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T17:17+0300
2024-01-21T17:17+0300
2024-01-21T17:17+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
türkiye
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
çakal
albino
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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ibrahim yumaklı, türkiye, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü, çakal, albino
ibrahim yumaklı, türkiye, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü, çakal, albino
Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaşarak, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.
Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.