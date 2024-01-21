https://sputniknews.com.tr/20240121/turkiyede-ilk-kez-bir-albino-cakal-goruntulendi-1079881168.html

Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de ilk defa görülen Albino Çakal’ın görüntülerini paylaşarak, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T17:17+0300

2024-01-21T17:17+0300

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türkiye

ibrahim yumaklı

türkiye

doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü

çakal

albino

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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ibrahim yumaklı, türkiye, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü, çakal, albino