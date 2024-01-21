https://sputniknews.com.tr/20240121/taksiye-odedigi-paralar-fazla-gelince-taksi-soforu-oldu-beni-yoran-karsi-cinsteki-meslektaslarim-1079873156.html
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu: 'Beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım'
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu: 'Beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım'
Taksi ücretlerinin fazla olmasından şikayet eden 24 yaşındaki Nazlı Bülbül taksi şoförü oldu. Diğer taksicilerin kendisine 'Yolcularımızı çalıyorsun' dediğini... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T14:42+0300
2024-01-21T14:42+0300
2024-01-21T14:54+0300
yaşam
taksici
kadın
arnavutköy
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Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, ödediği taksi ücretlerinin fazla olmasından şikayet ederek taksici oldu. 8 ay önce mesleğe başlayan genç kadın bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yadırgandığını anlattı.Bülbül, birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra şoförlüğe başladı.Aracına binenlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bülbül, zaman zaman aracında oluşan problemleri de kendisi gideriyor. Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim. Şoförlüğüm bile yoktu, sürücü kartım vardı fakat cüzdanımda 6-7 yıldır duruyordu" dedi.'İleride birçok araç alıp kadınlara istihdam sağlamak istiyorum'"Bu sektörü öğrendikten sonra gerekli evrakları hazırladım ama hemen taksiye başlayamadım. Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var" şeklinde konuşan Nazlı Bülbül erkek taksi şoförlerinin kendisini kıskandığını şöyle anlatıyor:
https://sputniknews.com.tr/20240120/goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-taksicinin-soforluk-karti-ve-arac-ruhsati-askiya-alindi-1079861272.html
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taksici, kadın, arnavutköy
taksici, kadın, arnavutköy
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu: 'Beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım'
14:42 21.01.2024 (güncellendi: 14:54 21.01.2024)
Taksi ücretlerinin fazla olmasından şikayet eden 24 yaşındaki Nazlı Bülbül taksi şoförü oldu. Diğer taksicilerin kendisine 'Yolcularımızı çalıyorsun' dediğini söyleyen Nazlı Bülbül "Erkekler beni istemiyor, kıskanıyorlar. Çünkü benim arabamda ikramlıklar bulunduğundan, temiz olduğumdan, konforlu sürüşten beni tercih ediyorlar" dedi.
Arnavutköy’de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, ödediği taksi ücretlerinin fazla olmasından şikayet ederek taksici oldu. 8 ay önce mesleğe başlayan genç kadın bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yadırgandığını anlattı.
Bülbül, birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra şoförlüğe başladı.
Aracına binenlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bülbül, zaman zaman aracında oluşan problemleri de kendisi gideriyor.
Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy’de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim. Şoförlüğüm bile yoktu, sürücü kartım vardı fakat cüzdanımda 6-7 yıldır duruyordu" dedi.
'İleride birçok araç alıp kadınlara istihdam sağlamak istiyorum'
"Bu sektörü öğrendikten sonra gerekli evrakları hazırladım ama hemen taksiye başlayamadım. Yaklaşık 8 ay kimse bana araba vermedi. Kadın olduğum için yapamayacağımı düşünenler çok var" şeklinde konuşan Nazlı Bülbül erkek taksi şoförlerinin kendisini kıskandığını şöyle anlatıyor:
"Bence biz kadınlar, erkeklerden daha iyi bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Trafikte sıkıştıranlar, selektör atanlar, korna basanlar çok oluyor. Bu sektörde olan erkekler beni istemiyor, kıskanıyorlar. Çünkü benim arabamda ikramlıklar bulunduğundan, temiz olduğumdan, konforlu sürüşten ve özellikle insanlara güvenilir bir imaj verdiğim için bir sonraki yolculuğunda beni tercih ediyorlar. Sonra da diğer taksiciler 'yolcularımızı çalıyorsun' imalarında bulunuyorlar. İnsanların taksime bindiklerinde tepkileri, ‘gerçekten bu aracı sen mi kullanıyorsun?’ diyerek şaşkınlık içerisinde gidiyorlar. Beni şoförlük veya müşterilerim yormuyor, beni yoran karşı cinsteki meslektaşlarım. Bu sektörde şu an tekim umarım çoğalırız diye düşünüyorum. İleride birçok araç alıp kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. İlk başladığımda hiçbir ücret almadan sektörü öğrenmek amacıyla çalıştım. Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı."