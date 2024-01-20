https://sputniknews.com.tr/20240120/goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-taksicinin-soforluk-karti-ve-arac-ruhsati-askiya-alindi-1079861272.html

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Taksicinin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı

Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Taksicinin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı

Şişli'de bir kadını darp ettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T20:14+0300

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türkiye

taksici

şişli

darp

kadına şiddet

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Mecidiyeköy'de, gece saatlerinde bir kadının taksi şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü, paylaşıldığı sosyal medya mecralarında tepki çekti.Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya ald

https://sputniknews.com.tr/20240120/dmmden-cimere-yapilan-bir-basvuru-basina-sizdirildi-iddiasi-ile-ilgili-aciklama-1079861155.html

türkiye

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taksici, şişli, darp, kadına şiddet