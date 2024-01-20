https://sputniknews.com.tr/20240120/goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-taksicinin-soforluk-karti-ve-arac-ruhsati-askiya-alindi-1079861272.html
Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Taksicinin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı
Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Taksicinin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı
Şişli'de bir kadını darp ettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T20:14+0300
2024-01-20T20:14+0300
2024-01-20T20:14+0300
türkiye
taksici
şişli
darp
kadına şiddet
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Mecidiyeköy'de, gece saatlerinde bir kadının taksi şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü, paylaşıldığı sosyal medya mecralarında tepki çekti.Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya ald
https://sputniknews.com.tr/20240120/dmmden-cimere-yapilan-bir-basvuru-basina-sizdirildi-iddiasi-ile-ilgili-aciklama-1079861155.html
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taksici, şişli, darp, kadına şiddet
taksici, şişli, darp, kadına şiddet
Görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Taksicinin şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı
Şişli'de bir kadını darp ettiği gerekçesiyle taksi şoförünün şoförlük kartı ve araç ruhsatı askıya alındı.
Mecidiyeköy'de, gece saatlerinde bir kadının taksi şoförü tarafından darp edilmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü, paylaşıldığı sosyal medya mecralarında tepki çekti.
Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, plakasını belirledikleri taksinin şoförünün sürücü kartı ve araç ruhsatını askıya ald