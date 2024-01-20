https://sputniknews.com.tr/20240120/dmmden-cimere-yapilan-bir-basvuru-basina-sizdirildi-iddiasi-ile-ilgili-aciklama-1079861155.html

DMM'den, 'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiası ile ilgili açıklama

DMM'den, 'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiası ile ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir başvuru... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T19:58+0300

2024-01-20T19:58+0300

2024-01-20T19:58+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

cimer

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CİMER'in, vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına müracaatlarını kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olduğu hatırlatıldı.Açıklamada, yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER'e 2023'te 7 milyon 650 bin başvuru yapıldığı ve bunların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirildiği belirtildi.Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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