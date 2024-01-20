https://sputniknews.com.tr/20240120/bakan-yerlikaya-duyurdu-camide-yasanan-olaya-iliskin-inceleme-baslatildi-1079860177.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T19:06+0300
2024-01-20T19:06+0300
2024-01-20T19:07+0300
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html
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ali yerlikaya, cami, inceleme, diyarbakır
ali yerlikaya, cami, inceleme, diyarbakır
Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldı
19:06 20.01.2024 (güncellendi: 19:07 20.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.
Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."