https://sputniknews.com.tr/20240121/putin-ve-misirli-mevkidasi-es-sisi-el-dabaa-ngsnin-temel-atma-torenine-katilacak-1079882365.html

Putin ve Mısırlı mevkidaşı es Sisi, El-Dabaa NGS'nin temel atma törenine katılacak

Putin ve Mısırlı mevkidaşı es Sisi, El-Dabaa NGS'nin temel atma törenine katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte önümüzdeki salı günü El-Dabaa Nükleer Güç... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T18:15+0300

2024-01-21T18:15+0300

2024-01-21T18:15+0300

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enerji

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Mısır Devlet Başkanı es Sisi ile birlikte önümüzdeki salı günü El-Dabaa NGS 4. ünitesinin temel atma törenine katılacağını söyledi.Peskov, ilgili soru karşısında, “Evet. Programda böyle bir etkinlik yer alıyor” yanıtını verdi.Temelin ilk betonunun dökülmeye başlanması ile El-Dabaa NGS’nin Dördüncü Ünitesi’nin ana inşaat aşaması başlamış olacak.Kremlin Sözcüsü daha önce bunun ‘çok önemli bir tören’ olduğunu söylemişti. Rusya’nın küresel ölçekte nükleer endüstrinin tartışmasız lideri olduğuna, sunduğu hizmetlerin ise daha iyi, daha ucuz ve daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Peskov, bu pazardaki diğer katılımcıların Rusya ile rekabet etmesinin çok zor olacağını da sözlerine eklemişti.El-Daaba NGS, Akdeniz kıyısında, Kahire'nin 300 kilometre kuzeybatısındaki Matruh Valiliği'ne bağlı El-Daaba kentinde inşa edilecek Mısır’ın ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-ordusunun-donetsk-saldirisinda-olu-sayisi-artiyor-1079874398.html

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