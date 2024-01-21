https://sputniknews.com.tr/20240121/otelin-sahilinde-bir-ceset-daha-bulundu-bir-haftada-bulunan-ceset-sayisi-6-oldu--1079870301.html

Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu: Bir haftada bulunan ceset sayısı 6 oldu

Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu: Bir haftada bulunan ceset sayısı 6 oldu

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde otel çalışanları tarafından bulunan erkek cesedi... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T13:26+0300

2024-01-21T13:26+0300

2024-01-21T13:28+0300

türkiye

ceset

antalya

otel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079870375_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_0da94d2cc7ac6214b971a926d7596753.jpg

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı. Cesetlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadın cesedinin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve Şevval Elma'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceset, antalya, otel