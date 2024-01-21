https://sputniknews.com.tr/20240121/otelin-sahilinde-bir-ceset-daha-bulundu-bir-haftada-bulunan-ceset-sayisi-6-oldu--1079870301.html
Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu: Bir haftada bulunan ceset sayısı 6 oldu
Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu: Bir haftada bulunan ceset sayısı 6 oldu
Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde otel çalışanları tarafından bulunan erkek cesedi... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T13:26+0300
2024-01-21T13:26+0300
2024-01-21T13:28+0300
türkiye
ceset
antalya
otel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079870375_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_0da94d2cc7ac6214b971a926d7596753.jpg
Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı. Cesetlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadın cesedinin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve Şevval Elma'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079870375_94:0:655:421_1920x0_80_0_0_1663a9f880b09639f53a578d0291bc0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ceset, antalya, otel
Otelin sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu: Bir haftada bulunan ceset sayısı 6 oldu
13:26 21.01.2024 (güncellendi: 13:28 21.01.2024)
Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde otel çalışanları tarafından bulunan erkek cesedi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin kimliği belirlenemezken çok uzun süre suda kaldığı tahmin edildi.
Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu.
Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı. Cesetlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadın cesedinin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi.
Cesedin Merve Şevval Elma'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi.