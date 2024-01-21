https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-irakin-kuzeyindeki-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-10-pkkli--etkisiz-hale-getirildi-1079865749.html

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T09:54+0300

2024-01-21T09:54+0300

2024-01-21T10:01+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

kuzey irak

pençe kilit operasyonu

türkiye

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-24-teror-hedefi-imha-edildi-pkkya-pence-vurmaya-devam-ediyoruz-1079646782.html

kuzey irak

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milli savunma bakanlığı (msb), kuzey irak, pençe kilit operasyonu