https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-irakin-kuzeyindeki-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-10-pkkli--etkisiz-hale-getirildi-1079865749.html
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T09:54+0300
2024-01-21T09:54+0300
2024-01-21T10:01+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
kuzey irak
pençe kilit operasyonu
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-24-teror-hedefi-imha-edildi-pkkya-pence-vurmaya-devam-ediyoruz-1079646782.html
kuzey irak
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milli savunma bakanlığı (msb), kuzey irak, pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), kuzey irak, pençe kilit operasyonu
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
09:54 21.01.2024 (güncellendi: 10:01 21.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.