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Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşüyor
Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Pazar günü 'hava nasıl olacak?' diye merak edenler için son tahminleri yayınladı. Türkiye genelinde bazı bölgelerde yağmur... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç ülke genelinin yağışlı geçeceği belirtilyor.Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.Hava sıcaklığı nasıl olacak?Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklığında güneydoğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Rüzgarınsa genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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bugün hava nasıl olacak, 21 ocak pazar hava durumu, hava sıcaklıkları düşüyor mu, meteoroloji hava durumu
bugün hava nasıl olacak, 21 ocak pazar hava durumu, hava sıcaklıkları düşüyor mu, meteoroloji hava durumu

Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşüyor

09:49 21.01.2024 (güncellendi: 09:51 21.01.2024)
© AA / Ömer ÜrerKar yağışı, kar
Kar yağışı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
© AA / Ömer Ürer
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Pazar günü 'hava nasıl olacak?' diye merak edenler için son tahminleri yayınladı. Türkiye genelinde bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar var. Bugünün hava durumunda en dikkat çeken ayrıntı ise hava sıcaklıklarındaki düşüş.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç ülke genelinin yağışlı geçeceği belirtilyor.
Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklığında güneydoğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu 7
İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 16
Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Rüzgarınsa genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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