https://sputniknews.com.tr/20240121/meteoroloji-son-tahminleri-yayinladi-sicaklilar-8-ila-10-derece-dusuyor-1079865468.html

Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşüyor

Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Pazar günü 'hava nasıl olacak?' diye merak edenler için son tahminleri yayınladı. Türkiye genelinde bazı bölgelerde yağmur... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T09:49+0300

2024-01-21T09:49+0300

2024-01-21T09:51+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç ülke genelinin yağışlı geçeceği belirtilyor.Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.Hava sıcaklığı nasıl olacak?Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklığında güneydoğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Rüzgarınsa genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240120/valilik-duyurdu-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motokuryeler-trafige-cikamayacak-1079861832.html

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