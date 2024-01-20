https://sputniknews.com.tr/20240120/valilik-duyurdu-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motokuryeler-trafige-cikamayacak-1079861832.html
Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T21:46+0300
2024-01-20T21:46+0300
2024-01-20T22:09+0300
türkiye
edirne
kar yağışı
moto kurye
motosiklet
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240120/marmara-denizinde-feribot-seferleri-iptal-1079861370.html
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edirne, kar yağışı, moto kurye, motosiklet
edirne, kar yağışı, moto kurye, motosiklet
Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
21:46 20.01.2024 (güncellendi: 22:09 20.01.2024)
Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.
Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.