https://sputniknews.com.tr/20240120/valilik-duyurdu-motosiklet-elektrikli-scooter-ve-motokuryeler-trafige-cikamayacak-1079861832.html

Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T21:46+0300

2024-01-20T21:46+0300

2024-01-20T22:09+0300

türkiye

edirne

kar yağışı

moto kurye

motosiklet

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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir" denildi.Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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edirne, kar yağışı, moto kurye, motosiklet