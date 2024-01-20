https://sputniknews.com.tr/20240120/marmara-denizinde-feribot-seferleri-iptal-1079861370.html

Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

feribot

marmara denizi

iptal

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Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ. Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamayacağını duyurdu.Yapılan açıklamada, "21 Ocak Pazar günü, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara hattında (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattındaki tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildiği daha önce duyuruldmuştu.

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marmara denizi

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