https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbulda-trafik-guvenligini-tehlikeye-dusuren-ehliyetsiz-surucuye-45-bin-210-lira-ceza-1079887841.html
İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza
İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza
İstanbul Fatih’te tehlikeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T23:37+0300
2024-01-21T23:37+0300
2024-01-21T23:47+0300
türkiye
istanbul
sürücü
istanbul emniyet müdürlüğü
ceza
drift
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Drama Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanan sürücünün sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce kimliği belirlenen M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun “drift” ve “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddelerinden 45 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/hizli-ofkeli-ve-cezali-drift-yapti-20-bin-lira-cezaya-carptirildi--1078866644.html
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istanbul, sürücü, istanbul emniyet müdürlüğü, ceza, drift
istanbul, sürücü, istanbul emniyet müdürlüğü, ceza, drift
İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza
23:37 21.01.2024 (güncellendi: 23:47 21.01.2024)
İstanbul Fatih’te tehlikeli araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Drama Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanan sürücünün sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce kimliği belirlenen M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun “drift” ve “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddelerinden 45 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.