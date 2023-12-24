https://sputniknews.com.tr/20231224/hizli-ofkeli-ve-cezali-drift-yapti-20-bin-lira-cezaya-carptirildi--1078866644.html

Hızlı, öfkeli ve cezalı: Drift yaptı, 20 bin lira cezaya çarptırıldı

Hızlı, öfkeli ve cezalı: Drift yaptı, 20 bin lira cezaya çarptırıldı

Karabük'te akaryakıt istasyonunda drift atan sürücüye ceza kesildi. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T14:01+0300

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türkiye

drift

araba

benzin istasyonu

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Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü otomobili ile drift atarken 2 kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, plakası tespit edilen otomobile 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

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drift, araba, benzin istasyonu